Боец СВО из Татарстана награжден орденом Мужества

Станислав Абрамов из села Старый Каенсар Кукморского района Татарстана за мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, в особом порядке награжден государственной наградой — орденом Мужества.

Станислав служит в 228-м мотострелковом полку 90-й гвардейской танковой дивизии. Боец проходит службу по контракту с 2023 года в должности командира отделения.

10 августа 2024 года во время наступательных действий в лесополосе, в районе пункта Желанное, гвардии рядовой Абрамов, действуя с командиром штурмового взвода, попал под артиллерийский обстрел противника, в результате которого командир штурмового взвода получил ранение.

Станислав Абрамов был под постоянным огневым воздействием противника, но не растерялся, оказал первую помощь командиру и взял управление штурмовыми группами на себя. Обеспечил непрерывную связь с командиром батальона, координировал действие групп.

При выполнении боевой задачи проявил мужество и отвагу, выполнил свой воинский долг.

Сейчас в Татарстане проходит акция «Герои нашего двора», в которой рассказывается про отважных бойцов, которые живут рядом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец СВО из Елабуги награжден в особом порядке медалью «За воинскую доблесть».

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру

Фото предоставили организаторы акции «Герои нашего двора».