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Боец СВО из Татарстана награжден орденом Мужества
Станислав Абрамов из села Старый Каенсар Кукморского района Татарстана за мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, в особом порядке награжден государственной наградой — орденом Мужества.
Станислав служит в 228-м мотострелковом полку 90-й гвардейской танковой дивизии. Боец проходит службу по контракту с 2023 года в должности командира отделения.
10 августа 2024 года во время наступательных действий в лесополосе, в районе пункта Желанное, гвардии рядовой Абрамов, действуя с командиром штурмового взвода, попал под артиллерийский обстрел противника, в результате которого командир штурмового взвода получил ранение.
Станислав Абрамов был под постоянным огневым воздействием противника, но не растерялся, оказал первую помощь командиру и взял управление штурмовыми группами на себя. Обеспечил непрерывную связь с командиром батальона, координировал действие групп.
При выполнении боевой задачи проявил мужество и отвагу, выполнил свой воинский долг.
Сейчас в Татарстане проходит акция «Герои нашего двора», в которой рассказывается про отважных бойцов, которые живут рядом.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что боец СВО из Елабуги награжден в особом порядке медалью «За воинскую доблесть».
Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Фото предоставили организаторы акции «Герои нашего двора».
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