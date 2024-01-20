Шаймиев подключается к выборам, Магдеев у Путина, медали Игр БРИКС: обзор событий недели

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с доверенными лицами и членами инициативной группы регионального избирательного штаба

Фото: rais.tatarstan.ru

От Зарипова до Шаймиева: Минниханов встретился с доверенными лицами Путина

Важное событие недели – Раис РТ Рустам Минниханов встретился с доверенными лицами и членами инициативной группы регионального избирательного штаба кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина. В мероприятии принял участие и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Встреча была как нельзя актуальна: до выборов осталось всего ничего – ровно два месяца.

Рустам Минниханов отметил в ходе мероприятия, что президентская избирательная кампания проводится «в условиях серьезных внешних вызовов».

«В Республике Татарстан будут приняты все меры, чтобы исключить вероятность дестабилизации обстановки и вмешательства в выборы», – заверил он собравшихся.

Что касается доверенных лиц, то нынешний их состав в Татарстане очень разнообразен. В их числе – экс-капитан «Ак Барса» Данис Зарипов, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, председатель некоммерческой организации содействия людям с ограниченными возможностями «Я смогу» Марат Ильясов и координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов.

Сюрпризом стало заявление Минтимера Шаймиева о своем решении стать доверенным лицом Путина.

«Мне предлагали, чтобы я по России доверенным лицом выступал. Договорились, что я по Татарстану, у себя в республике поработаю», – заявил он в ходе встречи.

После регистрации этого намерения в ЦИК в списке доверенных лиц будет полный флеш-рояль, то есть представлены действительно разные страты общества – от первого президента Татарстана до именитого хоккеиста.

Напомним, что выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Путин будет участвовать в них как самовыдвиженец. ЦИК приняла документы от 11 претендентов. Допущены на данный момент Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).

По итогам заседания оргкомитета озвучено, что в спортивную программу Игр включены соревнования по 29 наиболее популярным в странах БРИКС видам спорта Фото: rais.tatarstan.ru

Игры стран БРИКС будут по-настоящему спортивными и масштабными: в Казани состоялся оргкомитет по подготовке Игр стран БРИКС

Все ближе и ближе дата старта главного спортивного события 2024 года для Татарстана – спортивных Игр стран БРИКС. Международное спортивное событие Казань готовится принять с 11 по 23 июня этого года. Игры пройдут в преддверии саммита лидеров блока, который состоится в октябре 2024-го.

«Татарстан неоднократно принимал у себя крупнейшие мероприятия международного масштаба. Имеющийся богатый опыт позволяет нам брать ответственность проведения мероприятий любого уровня и формата. В республике имеются все необходимые ресурсы для воплощения этого проекта. Могу вас заверить, что мы приложим все усилия для того, чтобы Игры состоялись на высоком организационном уровне, и выполним все возложенные на себя обязательства», – заверил участников заседания оргкомитета Минниханов.

По итогам заседания озвучено, что в спортивную программу Игр включены соревнования по 29 наиболее популярным в странах БРИКС видам спорта: бокс, брейкинг, пляжный волейбол, пляжный гандбол, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, карате, корэш, борьба на поясах, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, синхронное плавание, скейтбординг, спортивная борьба, спортивная гимнастика, теннис, ушу, фехтование, баскетбольное двоеборье, футбольное двоеборье, художественная гимнастика, шахматы, тяжелая атлетика, бадминтон и конный спорт. Всего будет разыграно 389 комплектов медалей.

Игры БРИКС обещают стать эпохальным явлением в мировой спортивной жизни. Во-первых, это новый интересный формат состязаний, который обещает быть зрелищным. А во-вторых, это уход от диктатуры Международного олимпийского комитета и национальных спортивных комитетов, объявивших России самую настоящую войну, наплевав на принципы спорта и олимпийского движения. Летом в Казани уйдут от политических моментов и вернутся к истокам, к честным спортивным состязаниям. К настоящему спорту.

Первый Всероссийский муниципальный форум «Малая родина – сила России», организованный по поручению Президента РФ, собрал более 7 тысяч представителей муниципалитетов из 89 регионов страны Фото: kremlin.ru

Первый земский саммит: в Москве прошел муниципальный форум «Малая родина – сила России»

На этой неделе в столице состоялось значимое для местного самоуправления страны событие. Первый Всероссийский муниципальный форум «Малая родина – сила России», организованный по поручению Президента РФ, собрал более 7 тысяч представителей муниципалитетов из 89 регионов страны.

Татарстан на форум явился с целой ротой своих представителей. В делегацию вошел 91 человек. Все главы ведущих районов Татарстана были также представлены.

Гвоздем программы стала встреча Президента России Владимира Путина с главами муниципальных образований субъектов Федерации. На этой встрече говорили о качестве городской среды, кадрах, поддержке муниципальных образований и многом другом.

В ходе дебатов право выступить перед Владимиром Путиным получил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. И он в полной мере воспользовался предоставленным шансом рассказать об успешных экономических показателях города и КАМАЗа.

Магдеев также пригласил Владимира Путина посетить Набережные Челны. Для визита есть очень хороший повод: в 2026 году исполняется 50 лет со дня выпуска первого грузового автомобиля «КАМАЗ» и 400 лет со дня основания города.

«Набережные Челны — город особенный. Я знаю, что первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев очень много сделал, мы с ним очень много времени уделили спасению КАМАЗа. Спасибо», — ответил Магдееву глава государства.

Мэр заметил, что в городе это помнят.

«Так что вам большое спасибо за результаты, они очевидны — в Татарстане вообще и в Набережных Челнах. В том числе это, конечно, результат работы вашей команды — вашей работы и вашей команды», — добавил Президент

Земство, муниципальные образования – это самая глубинная, низовая опора нашего государства. Такие форумы очень хороши для обмена опытом, благо российским муниципалитетам есть чем поделиться друг с другом. И то, что Татарстан довольно удачно был представлен на форуме, а также сумел обратить на себя внимание Владимира Путина, – это большая удача для республики. Путин любит Татарстан, нахваливает нашу республику и наверняка задумался о приглашении Магдеева. Тем более что поводы для визита действительно веские.

Тегеран уже взял ответственность за нанесение ударов, назвав это ответом США на теракт 3 января в Кермане Фото: стоп-кадр видео

Эскалация на Ближнем Востоке: хуситы топят корабли, а иранцы ударили по соседям

Тем временем всю неделю Ближний Восток сотрясали военные действия, грозящие перейти в полноценный военный конфликт. Маргарита Симоньян, главный редактор RT, глядя на новостные сводки, заговорила о начале Третьей мировой войны. Конечно, это преувеличение, но ситуация складывается очень серьезная.

В ответ на действия хуситов, обстреливающих израильские и американские корабли, США нанесли 13 января ракетные удары по Йемену. Всего, по словам центрального командования США, целями было назначено 60 объектов: системы ПВО, радары, склады и места запуска беспилотников и ракет. Хуситы огрызнулись – 15 января они нанесли удар противокорабельной ракетой по американскому кораблю Gibraltar Eagle и атаковали эсминец ВМС США Laboon.

Добавил дров в топку разгорающегося на Ближнем Востоке конфликта и Иран – силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ночь с 15 на 16 января нанесли 8 ударов по американским базам и опорным пунктам «Моссада» в Эрбиле (столица Иракского Курдистана).

Общая нестабильность перекинулась и на сирийский регион, где, согласно информации иранского агентства Tasnim, США начали эвакуацию военной базы Хемо, находящейся на северо-востоке Сирии, потому что уже не в состоянии сдерживать напор сил шиитского сопротивления.

Как мы видим, почти весь Ближний Восток за несколько последних месяцев превратился в очаговые горячие точки. При этом эскалация конфликтов нарастает день ото дня. Появляются новые участники, и все выглядит довольно пугающе. Один выход Ирана в театре боевых действий чего только стоит!

Американцы и англичане сейчас просто находятся в ступоре, они ничего не могут противопоставить атакам своих кораблей со стороны йеменских хуситов. Провести наземную операцию в Йемене для зачистки хуситов США и их союзники просто не в состоянии: нет не только достаточного количеств боеприпасов, но и сам по себе Йемен довольно крепкий орешек.

Гористая местность, миллионы хорошо вооруженных хуситов, плюс поддержка Ирана… Здесь даже не копия печального для американцев и их союзников бегства из Афганистана может получиться, а гораздо хуже. Остановить разгорающийся огонь войны на Ближнем Востоке американцы не смогут, так что остается им только молиться, чтобы конфликты на Ближнем Востоке не обрели еще более чудовищный убийственный характер.

Рустам Минниханов в ходе заседания не без гордости заявил, что столица Татарстана занимает лидирующие позиции в российском рейтинге «умных» городов Фото: rais.tatarstan.ru

Цифровая Казань: город занял лидирующие позиции в рейтинге «умных» городов

Состоявшееся на этой неделе заседание Ассоциации содействия цифровому развитию РТ показало, что цифровизация в республике набрала очень хороший темп.

Рустам Минниханов в ходе заседания не без гордости заявил, что столица Татарстана занимает лидирующие позиции в российском рейтинге «умных» городов.

«В Казани накоплен большой опыт цифровизации процессов и муниципальных услуг. Благодаря использованию IT-решений наша столица занимает лидирующие позиции в российском рейтинге «умных» городов», — отметил руководитель республики.

Минниханову на заседания презентовали подготовку Казани к созданию своего цифрового двойника.

Дмитрий Кремлев рассказал, что за последние три года в городе в два раза выросло количество цифровых проектов и в 2,5 раза увеличилось использование вычислительных мощностей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Начальник Управления информационных технологий и связи исполкома Казани Дмитрий Кремлев рассказал, что за последние три года в городе в два раза выросло количество цифровых проектов и в 2,5 раза увеличилось использование вычислительных мощностей.

«В Казани два основных направления создания информационных систем – сервисы для граждан и сервисы для сотрудников. Существующие информационные системы – это фундамент для построения цифрового двойника города, поэтому наполнение их данными – важнейшая задача муниципалитета», – сказал Кремлев.

Еще один масштабный пример цифровизации – переход «Татэнергосбыта» на обслуживание потребителей в цифровом формате. Так, электронными сервисами охвачены все этапы взаимодействия и на сегодняшний день пользователями личного кабинета являются более 720 тыс. клиентов. При этом перечень функций в личном кабинете непрерывно увеличивается.

«Татэнергосбыт» на полных парах движется к своей цели – создание полноценного виртуального офиса, полностью исключающего необходимость личного посещения наших подразделений населением. Что касается будущих планов, то компания намерена интегрировать личный кабинет «Татэнергосбыта» с системой авторизации федерального портала государственных услуг, чтобы потребителям не нужно было запоминать отдельный пароль и они могли пользоваться единым паролем федерального портала госуслуг.

Цифровизация всего и вся – это самый мощный тренд последнего времени. Переход, например, того же «Татэнергосбыта» в онлайн, безусловно, повысит комфорт для абонентов и избавит их от посещения офисов. Сэкономленное абонентами время можно потратить на другие более важные дела. Тут как раз актуальна поговорка «время – деньги», и цифровизация как раз позволяет высвободить именно это драгоценное время. И если в Татарстане будут продолжать следить за новинками цифровизации, внедрять их, обмениваться опытом на заседаниях и форумах, то призом здесь будут не только высокие места в разнообразных рейтингах по цифровизации, но и довольные цифровым комфортом жители республики. А это дорогого стоит!