Альтернатива Олимпиаде и ответ Западу: как пройдут и в чем важность Игр БРИКС в Казани

Дмитрий Чернышенко: «Важно обеспечить готовность всех объектов и их соответствие всем требованиям»

Фото: rais.tatarstan.ru

Ответ стран БРИКС на диктат Запада в спорте

Одно из важнейших событий для Казани в этом году – спортивные Игры стран БРИКС, которые пройдут в преддверии саммита лидеров стран объединения. Для российских спортсменов, оставшихся без шанса поучаствовать в Олимпиаде-2024, это шанс проявить себя на соревнованиях международного уровня.

При этом западные страны во главе с США добились отстранения России не только от Олимпийских игр, но и от чемпионатов мира практически по всем видам спорта. По сути Игры БРИКС – это попытка предложить миру систему мирового спорта без диктата коллективного Запада. Но до этих соревнований в Казани пройдут еще и «Игры будущего».

«В 2024 году Россия председательствует в БРИКС, и межгосударственный формат спортивных Игр БРИКС позволит организовать их на высоком уровне и обеспечить равные условия для всех участников. Россия выводит формат Игр БРИКС на совершенно новый уровень – запланированы соревнования по 29 видам спорта, популярным в странах альянса. Мы видим позитивное отношение со стороны стран-участниц, которые не идут на поводу у западных функционеров. Через месяц в Казани стартуют инновационные «Игры будущего», подготовка идет по плану. Не сомневаюсь, что эта традиция продолжится и в рамках подготовки к Играм БРИКС. Важно обеспечить готовность всех объектов и их соответствие всем требованиям», – заявил сегодня на заседании оргкомитета по подготовке к Играм БРИКС вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Олег Матыцин: «На Игры БРИКС в Казани мы ожидаем порядка 5 тысяч участников из более чем 60 стран» Фото: rais.tatarstan.ru

Игры БРИКС – 5 тысяч участников из 60 стран

Итак, Игры БРИКС пройдут по 29 видам спорта, популярным в странах союза. Среди них — бокс, пляжный волейбол, дзюдо, карате, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, скейтбординг, художественная гимнастика, шахматы и др. Всего будет разыграно 389 комплектов медалей. В организации мероприятий будет задействовано 2,3 тысячи волонтеров.

«На Игры БРИКС в Казани мы ожидаем порядка 5 тысяч участников из более чем 60 стран», — сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Раис Татарстана Рустам Минниханов как глава республиканского оргкомитета по подготовке Игр БРИКС напомнил участникам, что у региона богатый опыт проведения спортивных событий мирового уровня.

Раис Татарстана Рустам Минниханов как глава республиканского оргкомитета по подготовке Игр БРИКС напомнил участникам, что у региона богатый опыт проведения спортивных событий мирового уровня Фото: rais.tatarstan.ru

«Имеющийся богатый опыт позволяет нам брать ответственность за проведение мероприятий любого уровня и формата. В республике имеются все необходимые ресурсы для воплощения этого проекта. Могу вас заверить, что мы приложим все усилия для того, чтобы Игры состоялись на высоком организационном уровне, мы выполним все возложенные на себя обязательства», — подчеркнул он.

Санкции оставили Казань без спортивных мегасобытий, но в 2024 году будет шанс отыграться

Казань давно заслужила звание «Спортивной столицы России» и заработала кредит доверия, чтобы проводить международные спортивные мероприятия. Правда, из-за санкций город и республика в целом лишились многих международных турниров, включая чемпионат мира по плаванию на короткой воде, Суперкубок УЕФА, специальную Олимпиаду.

Однако в этом году Казань выступает скорее неким дипломатическим центром страны, где пройдет саммит БРИКС и KazanForum. Но мостиком вновь выступит спорт. Сначала — «Игры будущего», которые пройдут с 23 февраля по 2 марта. Летом — Игры БРИКС, которые обещают стать главным турниром года для российских спортсменов. Эти соревнования состоятся с 12 по 23 июня.

В этом году Казань выступает скорее неким дипломатическим центром страны, где пройдет саммит БРИКС и KazanForum Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Игры будущего» — событие, которое проводится впервые, но получило высокую оценку Президента России Владимира Путина.

«Этот беспрецедентный для спорта, но созвучный новой цифровой эпохе инновационный формат мы назвали „Игры будущего“, и стартуют они в Казани уже очень скоро, 23 февраля следующего года», – сказал лидер российского государства.

Почему федералы продвигают «Игры будущего» и что это за сигнал для мирового спортивного сообщества?

Сегодня Казань проводит тест-драйв «Игр будущего» — финальный этап первого республиканского фиджитал-фестиваля. За победу в пяти дисциплинах поборются более 500 человек из разных районов Татарстана.

«Рад приветствовать вас на первых республиканских фиджитал-играх. В ближайшие дни мы увидим яркие поединки в пяти дисциплинах с участием лучших киберспортсменов Татарстана. Россия — спортивная держава, поэтому мы принимаем современные вызовы. Сегодня Казань — фиджитал-столица нашей страны», — сказал Чернышенко также по видеосвязи.

Вице-премьер отметил, что проведение «Игр будущего» — это сигнал всему миру, что Россия открыта к спортивному диалогу Фото: rais.tatarstan.ru

Вице-премьер отметил, что проведение «Игр будущего» — это сигнал всему миру, что Россия открыта к спортивному диалогу.

«Уверен, мы не только проведем соревнования на самом высоком уровне, но и вовлечем другие страны в новое спортивное движение», — заключил зампред Правительства РФ.

Напомним, что вице-премьер лично курирует «Игры будущего» и намерен превратить турнир в международный мультиспортивный турнир. Кстати, уже восемь стран заинтересованы в том, чтобы провести у себя инновационные соревнования.