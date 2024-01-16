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Минниханов: Казань занимает лидирующее место в российском рейтинге «умных» городов
Столица Татарстана занимает лидирующие позиции в российском рейтинге «умных» городов. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на заседании Ассоциации содействия цифровому развитию.
«В Казани накоплен большой опыт цифровизации процессов и муниципальных услуг. Благодаря использованию IT-решений наша столица занимает лидирующие позиции в российском рейтинге „умных" городов», — отметил руководитель республики.
Минниханов добавил, что в Казани планируют создать проектный офис, который станет обучающим центром для всех муниципалитетов региона.
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