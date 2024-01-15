Добро пожаловать в ад! Почему США атаковали хуситов и рискуют получить «второй Афган»

В середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море

Фото: стоп-кадр видео

Хроники эскалации конфликта в Аденском заливе

В середине ноября шиитское военизированное движение «Ансар Алла» (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начало атаковать связанные с Израилем корабли в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.

США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ночь на 12 января США и Великобритания начали операцию против хуситов, нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент США Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий. В результате ударов США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене погибли пять членов движения, еще шесть получили ранения. Об этом сообщали Al Arabiya и Sky News Arabiya.

В ответ на это в «Ансар Алла» пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. И вот уже сегодня эсминец ВМС США Laboon подвергся в Красном море ракетной атаке, которую организовали хуситы, заявили в американском центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Противокорабельная крылатая ракета была запущена с территорий поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене в направлении американского корабля Laboon, который вел операцию на юге Красного моря», — уточнили в ведомстве.

Как утверждают в CENTCOM, ракету сбил у побережья Йемена вблизи Ходейды американский истребитель.

К хуситам присоединились и иракские шиитские вооруженные группировки в составе «Исламского сопротивления в Ираке». Они объявили о массированном обстреле ракетами и с помощью беспилотников трех военных баз США в Ираке и Сирии.

«В ответ на развязанный сионистами геноцид в секторе Газа «Исламское сопротивление в Ираке», используя ракеты и беспилотники, предприняло атаки на три американские военные базы в Ираке и США, базу «Хараб аль-Жейль» (на северо-востоке Сирии, – прим. Т-и), базу в международном аэропорту Эрбиля и базу на месторождении «Конико» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор», – говорится в сообщении в телеграм-канале «Исламского сопротивления в Ираке».

США и Великобритания начали операцию против хуситов, нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена Фото: стоп-кадр видео

Надвигается коллапс мировой торговой логистики

Мы видим, что градус противостояния Йемена и шиитских вооруженных группировок против США и их союзников только нарастает и грозит превратиться в полновесный вооруженный конфликт, а сама зона вокруг Суэцкого канала может стать театром крупномасштабных боевых действий.

Чем это грозит для судоходства через канал и мировой торговли? Полным коллапсом. Через этот узкий участок, который проходит от Баб-эль-Мандебского пролива у побережья Йемена до Суэцкого канала на севере Египта, транспортируется около 12% мировых товаров, включая 30% мирового контейнерного трафика.

Весь мир уже начинает в корне пересматривать логистику передвижений своих кораблей, исключая прохождение мимо берегов Йемена. Что уже начинается сказываться на мировых ценах на перевозимые товары в сторону повышения.

США назвали операцию против хуситов ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий Фото: стоп-кадр видео

Россия осуждает

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и считает их нелегитимными с точки зрения международного права. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На днях, 11 января, Совет Безопасности ООН принял проект резолюции США, в котором содержались осуждение атак йеменских хуситов на международные суда в Красном море и требование их прекращения. Документ поддержали 11 стран, четверо членов Совбеза, в том числе Россия, при голосовании воздержались. Москва предлагала внести в проект поправки, в которых в том числе упоминается конфликт Израиля и ХАМАС, однако это отклонили.

«Мы воздержались. И страны, которые нанесли удар, они пытались под свои действия подвести международную правовую основу. Эта попытка не увенчалась успехом, ибо принятая резолюция не предоставляет никакого права наносить удары», — заявил пресс-секретарь Президента России.

При этом Россия также осуждает и атаки хуситов на корабли Израиля, США и их союзников, проходящие через Суэцкий канал. Хотя бы из-за того, что под удар могут попасть и посторонние судна. Так, например, по сообщению агентства Reuters, 12 января йеменские хуситы атаковали по ошибке в Аденском заливе танкер под флагом Панамы, который перевозил российскую нефть. Снаряд упал в воду на расстоянии 400-500 м от судна.

За время с ноября прошлого года атакам подвергались и суда, принадлежащие другим странам и идущие под флагами других государств. Байден назвал удары прямым ответом на совершенные хуситами 27 нападений на суда, которые затронули более 50 государств.

Байден назвал удары прямым ответом на совершенные хуситами 27 нападений на суда Фото: kremlin.ru

Кто такие хуситы?

Йемен очень рано получил независимость от Арабского халифата. Тут в 897 году пришли к власти имамы религиозного течения зейдитов. Формально они шииты, но по основным положениям своей веры куда ближе к суннитскому течению.

В 1994 году религиозный политик по имени Хусейн Бадруддин аль-Хуси создал движение под названием «Ансар Алла». Оно поставило цель возродить зейдизм в северной провинции Саада. В 2004 году шейх Аль-Хуси выступил с резкой критикой в адрес президента и правительства Йемена, которые, по его мнению, продались США.

Затем он провозгласил себя имамом и объявил о создании независимого эмирата на севере страны. Попытка ареста Аль-Хуси 18 июня 2004 года обернулась вооруженным столкновением правительственной армии с его сторонниками и привела к гражданской войне, в ходе которой в 2004 году Аль-Хуси был убит. После его смерти лидером повстанцев стал его отец Бадр Ад-Дин Хусейн аль-Хуси, а затем его брат Абдул-Малик аль-Хуси.

Шиитское движение «Ансар Алла» охватывает около 30% населения Йемена, в котором проживает около 31 млн человек. То есть речь идет об около 10 млн сторонников этого движения «Ансар Алла», известных как йеменские хуситы (по имени основателя движения).

В основании хусизма лежит концепция коранического пути, аль-масират аль-куранийя. Согласно этой концепции, Хусейн Бадруддин аль-Хуси призывал смотреть на Коран как на чистый источник божественного откровения, не применяя каких-либо научных методов к толкованию Корана, как это было всю историю ислама. Хуситы заявляют, что защищают свою религию от влияния суннизма и салафизма, а свою страну – от внешней агрессии. В силу своей религиозной специфики хуситы крайне негативно относятся к Западу и Израилю.

Понятно, что в силу принадлежности хуситов к шиитским движениям можно говорить о том, что движение хуситов представляет собой прокси Ирана. Что и подтверждается синхронизацией атак хуситов и других прокси-иранских шиитских движений (в частности, «Исламского сопротивления в Ираке»).

В Иране прошли акции протеста против бомбардировок Йемена Фото: CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Добро пожаловать в ад!

Учитывая тот факт, что хуситы многочисленны (речь идет о миллионах бойцов) и хорошо вооружены, они представляют собой очень грозную силу. Здесь Израиль, США и их союзники вряд ли посмеют приступить к наземной операции, потому что им будет грозить фиаско похлеще афганского.

Кроме того, проведение наземной военной операции против хуситов ограничено и сложным гористым рельефом местности. Даже авиаудары со стороны США и их союзников в этом случае оказываются малоэффективными.

Так что противостояние с хуситами обещает быть очень долгим и муторным для Запада и Израиля. А если к ним присоединятся другие участники, например Иран, напрямую, а не через свои прокси-движения, то на Ближнем Востоке станет не просто горячо, там все превратится в настоящий ад. Для коллективного Запада.