Минниханов: В Татарстане примут все меры, чтобы исключить любые вмешательства в выборы

Фото: скриншот видео Регионального избирательного штаба Владимира Путина

Раис Татарстана Рустам Минниханов в формате обеда встретился с доверенными лицами и членами инициативной группы Регионального избирательного штаба кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина. В мероприятии также принял участие и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, который объявил, что принял решение в качестве доверенного лица Владимира Владимировича вести соответствующую работу в республике.

Открывая встречу Раис РТ напомнил, что до президентских выборов осталось ровно два месяца. Он отметил, что Владимир Путин всегда опирается на многонациональный народ России и решил участвовать в выборах в порядке самовыдвижения.

«Вы знаете, что избирательная кампания проводится в условиях внешних вызовов. Заверяю, что в Татарстане будут приняты все меры, чтобы исключить вероятность дестабилизации обстановки и вмешательства в выборы», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Фото: скриншот видео Регионального избирательного штаба Владимира Путина

Он добавил, что сейчас важно, как никогда, рассказывать о достижениях страны на конкретных примерах и подчеркнул важность диалога с населением.

«Власть должна быть очень внимательная к обращениям граждан», — отметил Раис РТ.

Он доложил, что, несмотря на внешнее давление западных стран, республика реализовала все заявленные программы в 2023 году, запланированные объекты сданы в срок. Эта работа стала возможной благодаря федеральной поддержке, добавил Раис РТ.

Во встрече приняли участие доверенные лица — председатель АНО «Я смогу» Марат Ильясов, руководитель регионального исполкома «Народного Фронта» в РТ — координатор республиканского движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом» Ринат Фазылов, трехкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Данис Зарипов, заслуженный артист РФ Салават Фатхутдинов, основатель благотворительного проекта — общественный деятель Алина Гималтдинова.

Фото: скриншот видео Регионального избирательного штаба Владимира Путина

Кроме того, участниками встречи стали члены инициативной группы — Герой России Расим Баксиков, председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, РТ им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов, организатор народного гуманитарного движения «Zа Победу! Казань» — участница федерального проекта «Жены Героев» Евгения Коцарь, заслуженный тренер РФ по легкой атлетике Ольга Павлова, председатель татарстанского отделения «Русского географического общества» Дмитрий Шиллер, члены Регионального избирательного штаба Владимира Путина Яна Сирюкова и Дамир Нургалиев.

Участники отметили, что избирательная система страны обладает мощным запасом прочности для того, чтобы организовать и провести грядущие выборы именно так, как этого требуют российские граждане.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).