С 25 февраля в Исландии снимут все ковидные ограничения

Исландия с 25 февраля снимает все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сообщает оперативный штаб Москвы.

По словам премьер-министра страны Катрин Якобсдоуттир, вирус все еще присутствует, но теперь страна может с ним жить.

Однако она подчеркнула, что ограничения могут быть возобновлены, если появится новый, более опасный вариант коронавируса.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 со множеством мутаций, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший позднее название по греческой букве «омикрон». Британский профессор Тим Спектор перечислил шесть скрытых симптомов этого варианта Covid-19.

Уже к 26 января «омикрон» стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта». Сейчас он выявлен во всех регионах страны. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что отечественная вакцина эффективна против нового штамма патогена.

Ранее врач-инфекционист клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» заявил о том, что регионы и крупные города могут снимать ограничения, связанные с коронавирусом SARS-CoV-2, если более 80% населения обладают иммунитетом к нему.