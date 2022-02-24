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Здоровье
24 февраля 2022  12:47

С 25 февраля в Исландии снимут все ковидные ограничения

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Исландия с 25 февраля снимает все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сообщает оперативный штаб Москвы.

 По словам премьер-министра страны Катрин Якобсдоуттир, вирус все еще присутствует, но теперь страна может с ним жить.

Однако она подчеркнула, что ограничения могут быть возобновлены, если появится новый, более опасный вариант коронавируса.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 со множеством мутаций, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший позднее название по греческой букве «омикрон». Британский профессор Тим Спектор перечислил шесть скрытых симптомов этого варианта Covid-19.

Уже к 26 января «омикрон» стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта». Сейчас он выявлен во всех регионах страны. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что отечественная вакцина эффективна против нового штамма патогена.

Ранее врач-инфекционист клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь»  заявил о том, что регионы и крупные города могут снимать ограничения, связанные с коронавирусом SARS-CoV-2, если более 80% населения обладают иммунитетом к нему.

 

#коронавирус #ограничения #омикрон
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