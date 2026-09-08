Олейников с ЦСКА обманули Артигу и ничья с «Ахматом»: плохой день для «Рубина»

Этот понедельник должен был стать особенным для «Рубина» - матч против «Ахмата», а также долгожданный трансфер Ивана Олейникова в Казань. Но все не задалось еще днем, а вечером ситуация стала печальнее. О «бегстве» игрока, бодрой игре казанцев и итоговом результате - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

Операция «О» или побег из Татарстана

Главной трагедией или проколом, казанского клуба клуба стала история с Иваном Олейниковым. Я бы даже сказал, что это главный прокол спортивного директора «Рубина» Константина Дзюбы в этом году.

Еще более комично это выглядит в связи с тем, что накануне матча в социальных сетях клуба вышел ролик, как игрок готовится к подписанию в Казань, гуляет по базе. И мы по своей наивности подумали, что все, что называется, на мази. А перед матчем стало известно, что Иван покинул Казань и поехал подписываться с ЦСКА. А «Рубин» вышел с очень сухим и не отвечающим ни на какие вопросы пресс-релизом.

«Иван Олейников, несмотря на ранее достигнутые договоренности о его трансфере, отказался от перехода в наш клуб. Мы пожали руки, обо всём договорились как со стороной футболиста, так и с клубом «Крылья Советов». Наш клуб соблюдал все эти договоренности, в отличие от стороны игрока. Сегодня у Олейникова был запланирован медицинский осмотр в Казани, на который он не явился. Позже футболист уведомил наш клуб, что принял решение не подписывать контракт, отказавшись от ранее достигнутых договоренностей», - говорится в заявлении клуба.

Марат Сафиуллин, Иван Олейников, Константин Дзюба, Франк Артига Фото: rubin-kazan.ru

После матча в микс-зоне мы встретили Дзюбу. Но спортивный директор отказался комментировать произошедшее. И сослался на ранее публичное заявление команды. Хотя его желали услышать полтора десятка казанских журналистов. Этот вопрос адресовали и Франку Артиге. Он был политкорректен.

«Я вчера был с игроком. Очень обрадовался, что мы подписали такого сильного игрока, а сегодня его тут нет. Я больше ничего не знаю», - сказал Артига.

Забавно, что уже в субботу Олейников может сыграть в Москве против «Рубина» в восьмом туре. Интересно, будет ли у этой скверной истории продолжение? Скоро узнаем. В любом случае, совершенно непонятно, зачем было до подписи игрока в контракте снимать видео с Олейниковым в главной роли. И еще привлекать к съемкам президента клуба Марата Сафиуллина, ставя первое лицо «Рубина» в неудобное положение. Франка Артигу, кстати тоже, но испанец уже привык, судя по его осторожным заявлениям по трансферной кампании команды этим летом / осенью.

«Сотка» Вуячича, певец Лагучев, гол Сиве

К седьмому туру РПЛ у казанского клуба в лазарете набралось приличное количество игроков. Правда, Франк Артига на предматчевом интервью сильно обнадежил татарстанских болельщиков:

«У Иву было мышечное повреждение и сразу ставить его на 90 минут, наверное, было неразумно. Но если по ходу игры потребуется усиление со стороны этих ребят, они готовы помочь команде», - сказал Артига «Матч ТВ».

А вот кто точно никак бы не смог сыграть, это капитан Игор Вуячич. Но при этом в заявке он был. И перед началом встречи ему вручили памятную награду за 100 матчей проведенных в футболке «Рубина»:

«Это достижение - большая честь для меня. 100 игр за такой великий клуб, как «Рубин». И продолжаем двигаться дальше», - сказал Вуячич.

Кстати, о своем восстановлении игрок тоже обмолвился:

«Стало получше. Я тренировался с командой. Но еще не готов на 100 процентов. Посмотрим, какое будет состояние в следующие дни», - пояснил Игор.

Символический удар перед стартовым свистком в этот раз доверили давнему поклоннику казанских команд, певцу Султану Лагучеву. Как только матч стартовал, снова замечаем тактическую задумку испанца - казанцы играют в четыре защитника, в опорной зоне Никита Лобов. Еще из интересного - в старте нет Начо, но есть Руслан Безруков. Нет также Грипши, но как рассказал Артига, игрок отпросился к семье - у него родился ребенок.

И первый опасный момент во встрече возникает у ворот Ставера - потеря мяча и удар Лечи Садулаева парирует защитник. Спустя всего три минуты Исмаэл Силва «пульнул» из-за штрафной, но Евгений перевел мяч над перекладиной. Затем еще убойный момент, но уже с линии штрафной - и вновь казанский голкипер великолепен.

По первым пятнадцати минутам было видно, что казанцы словно привыкают к сопернику. Что удивительно, особенно, на фоне того, что мы видели четыре дня назад в кубковом матче в Оренбурге. И первый казанский момент создает Александар Юкич - подкараулил отскок у штрафной, но пробил мимо.

Что любопытно, первыми забили казанцы. И скептики Артиги могут снова сказать, что просто повезло - Лобов бил через себя в штрафной, мяч попал в руку игроку грозненского клуба. Судья апеллировал к ВАР и указал на точку. Пенальти хладнокровно исполнил Жак Сиве. Это его четвертый гол в сезоне. И что символично, четвертый после ухода Даку. В какой-то момент даже вспомнилось, как Артига говорил, что должна быть группа игроков, которая в сумме наберет 15 голов за сезон и перекроет одного Мирлинда. Так может это сделает Сиве?

Кстати, спустя еще несколько минут у Жака был потрясный момент, но он пробил выше. А затем уже Ставер спасает в ближнем бою. Этот бодрый первый тайм и понравившийся нам «Рубин» буквально сулили, что многое будет решаться во второй половине.

Гол Касинтуры и снова ничья

Во втором тайме мы ждали от казанцев, что их многому научил матч в Оренбурге. И что они, как тогда сказал испанский наставник, будут дожимать соперника. Но не прошло и десяти минут, как Эгаш Касинтура беспрепятственно принял мяч в штрафной «Рубина», подработал и пробил в притирку со штангой - 1:1.

И вот, казалось, сейчас подопечные Артиги должны разозлиться и включиться, а вместо этого мы снова увидели несуразицу. Скажу больше, моментами казалось, что «Ахмат» ближе ко второму голу. Что, к слову, после игры подтвердили оба наставника. Еще несколько опасных моментов от ребят из Грозного. Артига отвечает на все это заменами - появился Иву, тут как тут Йочич, вышел Максим Игнатьев.

Апогеем расхлябанности в штрафной хозяев стал момент, когда два игрока «Ахмата» остановили мяч, предварительно приняв и обработав, сделали передачу под удар. Кстати, мяч прошил Ставера, но Женя успел вывести с ленточки.

Наверное, единственный опасный момент парни испанского наставника создали со штрафного - навес в штрафную, Егор Тесленко с отклонения пробил, но вратарь на чеку.

«Мы принимаем этот результат. В первом тайме у нас было два явных голевых момента. Мы могли делать счет 2:0. Что касается второго тайма, то я предвидел, что характер игры может осложниться. Соперник заслужил сравнять счет. Во втором тайме у них, как и у нас в первом, были моменты, чтобы забить второй гол. По всему вышесказанному, думаю, результат справедливый», – сказал Артига.

И собственно, наверное, это все и должно было закончиться ничьей. Но этот привкус того, что команда снова остановилась во втором тайме словно камнем на сердце висит у казанских фанатов.