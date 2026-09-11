Олейников ответил «Рубину» после троллинга со «Словом пацана»

Фото: rubin-kazan.ru

Новичок ЦСКА Иван Олейников пригласил болельщиков на матч 8-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Рубином», пообещав «классную атмосферу» на «ВЭБ Арене».

Ранее казанский клуб высмеял срыв трансфера игрока, процитировав сериал «Слово пацана».

Новичок ЦСКА Иван Олейников записал видеообращение к болельщикам красно-синих, в котором пригласил их на матч с «Рубином». Встреча 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги пройдёт 12 сентября на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«Привет, армейцы. Приходите завтра на матч с "Рубином" и поддержите команду. Даю слово пацана, что на "ВЭБ Арене" будет классная атмосфера», — сказал Олейников в ролике, опубликованном пресс-службой ЦСКА в соцсетях.

Ранее, «Рубин» отреагировал на срыв трансфера Олейникова роликом с фрагментом из сериала «Слово пацана»: «Кирилл у нас поступил не по-пацански, поэтому мы его отшиваем как чушпана. На районе передайте, что он больше не с нами, чтобы за руку с ним больше не здоровался никто».