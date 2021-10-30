Слуцкий о победе над ЦСКА: Я рад, что наконец прервалась серия без побед

Прошедший матч «Рубина» и ЦСКА команды провели на равных. Однако вратарю гостей Игорю Акинфееву все же чуть чаще приходилось вступать в игру, заявил главный тренер казанцев Леонид Слуцкий. Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Рубина» и прервала длительную серию неудач.

«Очень равная игра. Инициатива переходила от одной команды к другой. Был кусок в начале второго тайма, когда вообще играли без середины поля: быстрая атака была с нашей стороны, тут же получали быструю контратаку. Мне кажется, — может быть, это ошибочное мнение, — что мы были чуть-чуть острее в эпизодах. Акинфеев, может быть, больше вступал в игру, чем Дюпин», — заявил наставник «Рубина».

По его словам, игра была очень тяжелой, равенство команд подчеркивает и то, что открыть счет удалось лишь в компенсированное время. «Мы совсем недавно пропустили здесь в компенсированное время, сегодня забили. Я очень рад, что наконец прервалась серия без побед», — добавил он.

Гол, по словам тренера, стал итогом наигранной комбинации. Однако она не была единственно возможной, так как у команды есть разные варианты розыгрыша, применяемые в зависимости от расстановки соперника.

Игру своих подопечных главный тренер охарактеризовал предельно лаконично: «Абильдгор — молодец, у него нет спада. Ин Бому сегодня досталось еще больше оборонительной работы, но не было желания поменять его до окончания игры».

В заключение он отметил, что не считает матч против бывшей своей команды принципиальным. Игра была важной для Казани уже исходя из положения в турнирной таблице. «Что касается ЦСКА, то я очень люблю этот клуб, с Лешей Березуцким (наставником) мы друзья. Я ему желаю успеха и ЦСКА тоже во всех матчах, кроме игр с „Рубином“», — подчеркнул Слуцкий.