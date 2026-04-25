«Рубин» и ЦСКА сыграли вничью в матче 27-го тура РПЛ

В Казани на «Ак Барс Арене» завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местный «Рубин» принимал московский ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 0:0.

После 27 туров чемпионата России «Рубин» набрал 39 очков и занимает седьмое место. ЦСКА заработал 45 очков и располагается на пятой строчке.

В следующем туре команда Франка Артиги на выезде встретится с калининградской «Балиткой» (2 мая), а подопечные Фабио Челестини в этот же день в домашнем матче сыграют с «Зенитом».