Россия рассчитывает на участие Индонезии в саммите БРИКС в Казани

Флаг Индонезии

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Власти России рассчитывают на участие представителей Индонезии в предстоящем саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщила директор Третьего департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Людмила Воробьева, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай», сообщает ТАСС.

При этом дипломат отметила, что Индонезия окончательно определится с вопросом о присоединении к БРИКС после инаугурации избранного Президента Прабово Субианто. «Наши контакты БРИКС показывают, что Индонезия выглядит очень сильной кандидатурой на вступление <...>», — уточнила она.

Ранее стало известно, что Индонезия приглашена на саммит БРИКС. Но на тот момент, как и сейчас, было неизвестно, на каком уровне страна примет участие в этом событии.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей. Лидеры более чем 20 стран уже подтвердили свое участие в саммите.