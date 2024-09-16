news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 16 сентября 2024 22:04

Россия рассчитывает на участие Индонезии в саммите БРИКС в Казани

Скопировать ссылку
Россия рассчитывает на участие Индонезии в саммите БРИКС в Казани
Флаг Индонезии
Фото: Wikipedia.org

Власти России рассчитывают на участие представителей Индонезии в предстоящем саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщила директор Третьего департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Людмила Воробьева, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай», сообщает ТАСС.

При этом дипломат отметила, что Индонезия окончательно определится с вопросом о присоединении к БРИКС после инаугурации избранного Президента Прабово Субианто. «Наши контакты БРИКС показывают, что Индонезия выглядит очень сильной кандидатурой на вступление <...>», — уточнила она.

Ранее стало известно, что Индонезия приглашена на саммит БРИКС. Но на тот момент, как и сейчас, было неизвестно, на каком уровне страна примет участие в этом событии.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей. Лидеры более чем 20 стран уже подтвердили свое участие в саммите.

читайте также
Президент Лаоса собирается приехать в Казань на саммит БРИКС
Президент Лаоса собирается приехать в Казань на саммит БРИКС
Лидеры более чем 20 стран уже подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани
Лидеры более чем 20 стран уже подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани
Песков: Переносить саммит БРИКС из Казани не планируется
Песков: Переносить саммит БРИКС из Казани не планируется
#саммит БРИКС #индонезия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100