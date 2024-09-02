Индонезия приглашена на саммит БРИКС в Казани

Флаг Индонезии

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Индонезия приглашена на саммит БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, но пока неизвестно, на каком уровне страна примет участие в этом событии. Об этом рассказали в индонезийском посольстве в Москве, пишет газета «Известия».

Дело в том, что избранный Президент Индонезии, министр обороны Прабово Субианто, официально вступит в должность только 20 октября, а до этого момента страну продолжает возглавлять Джоко Видодо. Передача власти от одного политика к другому затрудняет формирование делегации.

«Двадцатого октября 2024 года пройдет официальная инаугурация восьмого Президента Индонезии. После этого и других заседаний наверняка состоится первое заседание Правительства. Мы не уверены, что господин Субианто примет участие в саммите БРИКС, учитывая, что до его открытия останется всего два дня», — пояснили в дипмиссии.

При этом в посольстве добавили, что новый индонезийский лидер может все-таки принять решение о визите на саммит либо назначить кого-то, кто будет присутствовать от его имени. На предыдущем саммите БРИКС, который состоялся в августе 2023 года в южноафриканском Йоханнесбурге, Индонезию представлял глава государства — Джоко Видодо.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.