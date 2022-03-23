Россия может организовать дополнительные поставки нефти в Азию

Россия и ее азиатские партнеры обсуждают возможность дополнительных поставок нефти в регион, заявил вице-премьер Александр Новак в рамках правительственного часа в Госдуме. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат отметил, что топливо экспортируется согласно всем действующим контрактам.

«При этом, безусловно, мы говорим с нашими азиатскими партнерами о возможности дополнительных объемов поставок на азиатские рынки в случае возникновения такой необходимости», – добавил Новак.

Напомним,10 марта Европейский Союз заявил о намерении постепенно отказаться от приобретения российской нефти, природного газа и каменного угля из-за событий на Украине.

Также Соединенные Штаты ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа. Их примеру намерена последовать и Великобритания.

Санкции против России были ужесточены после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Многие страны Запада осудили это решение.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о том, что если европейские партнеры решат отказаться от покупки российской нефти и газа, то никто не станет их уговаривать.