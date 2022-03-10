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Экономика
10 марта 2022  14:32

Лавров: Россия не будет уговаривать Европу покупать нефть и газ

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Если Европа перестанет покупать российский газ и нефть, то никто не будет ее уговаривать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Если они прекратят покупать нефть и газ, наш вице-премьер Александр Новак, который курирует энергетическую сферу, он подробнейшим образом рассказал о том, что мы не будем уговаривать покупать нашу нефть и газ», — сказал Лавров после переговоров с главами МИД Украины и Турции.

Ранее Новак напомнил, что отказ от российской нефти будет нести катастрофические последствия для мирового рынка, а цены за баррель топлива поднимутся до 300 долларов и более. 

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, в свою очередь, заявил, что мировая экономика не должна быть заложницей политических и других разногласий.

10 марта Европейский Союз заявил о намерении постепенно отказаться от приобретения российской нефти, природного газа и каменного угля из-за событий на Украине.

Ранее Соединенные Штаты ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа. Их примеру намерена последовать Великобритания.

Санкции против России были ужесточены после того, как Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.

#европа #Сергей Лавров #экономика
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