NYT узнала о плане США направить активы России на помощь Украине

Белый дом

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Администрация Президента Соединенных Штатов Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных активов Центрального банка России для поддержки «военных усилий Украины» на фоне ослабления финансовой помощи Киеву. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников.

До недавнего времени министр финансов США Джанет Йеллен утверждала, что конфискация активов невозможна без одобрения Конгресса. Кроме того, американские власти опасались, что в случае такого шага другие страны могут отказаться от хранения своих активов в Штатах либо от использования доллара в качестве резервной валюты.

Но теперь власти США в координации с другими странами «Большой семерки» (Великобританией, Германией, Италией, Канадой, Францией и Японией) изучает, может ли она самостоятельно использовать замороженные средства ЦБ РФ или же ей потребуется обращаться для этого к Конгрессу.

«Поддержка этой инициативы в Конгрессе растет, что вселяет в администрацию Байдена оптимизм относительно того, что ей могут быть предоставлены необходимые полномочия», — замечает в связи с этим NYT.

В последние недели переговоры между главами центральных банков и министрами финансов, дипломатами и юристами активизировались. Власти США давят на остальных членов G7, чтобы подготовить стратегию к 24 февраля 2024 года, второй годовщине начала специальной военной операции (СВО), которую инициировал Президент РФ Владимир Путин.

Впрочем, Джо Байден еще не утвердил стратегию, и многие детали остаются предметом горячих дискуссий. Еще предстоит определить, получит ли Украина средства напрямую или их используют в ее интересах, а также будут они потрачены на поддержку экономики и ее восстановление либо на прямую военную поддержку.

Обсуждение активизировалось на фоне того, как Конгресс США не смог согласовать новый пакет военной помощи Украине до конца этого года и отложил его рассмотрение на период после рождественских каникул. В октябре Байден предлагал законодателям выделить дополнительные 106,7 млрд долларов на поддержку союзников. Из них 61,4 млрд должны были бы пойти Украине, а 14,3 млрд — Израилю.

Ранее газета Financial Times выяснила, что США хотят признать европейские государства «пострадавшими от конфликта», конфисковать на этом основании замороженные российские активы и передать их Киеву траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития.

Всего Европейский Союз и страны «Большой семерки» заморозили около 300 млрд евро резервов Банка России. В ЕС также заморожены активы оказавшихся под санкциями российских бизнесменов.