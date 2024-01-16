ЕС начал «техническую работу» по передаче Украине доходов от активов России

В Европейском Союзе приступили к «технической работе» по реализации инициативы Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных активов Банка России в интересах Украины. Об этом рассказал вице-премьер — министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем на пресс-конференции, состоявшейся по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС.

«Мы проанализировали поступившие в декабре предложения Еврокомиссии и главы дипломатии ЕС и подтвердили наше твердое намерение быстро продвигаться в этом вопросе (вопросе использования замороженных российских активов — прим. Т-и). Работа на техническом уровне уже началась, и мы намерены достичь скорого прогресса», — подчеркнул бельгийский чиновник.

Ранее агентство Bloomberg рассказало, ссылаясь на документ Еврокомиссии, что подготовленный странами Евросоюза механизм по использованию налога на доходы (windfall tax) от замороженных российских активов предполагает несколько последовательных шагов.

Сначала планируется определить, к каким замороженным средствам будет применяться соответствующая мера. Затем потребуется составить список действий, которые должны будут предпринять центральные депозитарии ценных бумаг, управляющие этими средствами, и перевести чистые доходы, полученных от них, в бюджет ЕС на 2024–2027 годы (в дальнейшем они должны быть использованы в интересах Украины).

Upd. (17.15): Газета The New York Times узнала, что администрация Президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных активов Центрального банка РФ для поддержки «военных усилий Украины» на фоне ослабления финансовой помощи Киеву.

Власти Штатов давят на остальных членов G7, чтобы подготовить стратегию к 24 февраля 2024 года, второй годовщине начала специальной военной операции (СВО), которую инициировал Президент РФ Владимир Путин. Впрочем, по информации газеты Financial Times, Германия, Франция и Италия усомнились в идее конфискации активов.

Всего Европейский Союз и страны «Большой семерки» заморозили около 300 млрд евро резервов Банка России. В ЕС также заморожены активы оказавшихся под санкциями российских бизнесменов. Президент Украины Владимир Зеленский призвал передать Украине замороженные активы РФ. Впрочем, Россия собирается ответить на конфискацию своих активов.