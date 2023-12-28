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FT: ФРГ, Франция и Италия усомнились в идее США конфисковать $300 млрд российских активов
США предложили странам Группы семи изучить возможные варианты конфискации российских активов. Их идею поддержали Великобритания, Япония и Канада, однако часть других стран выразила сомнения в законности такой процедуры, сообщает Financial Times.
По данным источников издания, речь идет о 300 млрд долларов замороженных активов.
Обсуждение состоялось в декабре между главами Минфинов стран – участниц объединения.
По мнению представителей Германии, Италии и Франции, необходимо тщательнее изучить вопрос законности применения таких мер. Еще несколько министров европейских стран призвали повысить секретность таких обсуждений.
По данным источников, новая встреча, посвященная этой теме, может состояться в конце февраля. Всего же их, по предложению Вашингтона, будет три. По его планам, полученные средства будут направлены на помощь Украине.
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