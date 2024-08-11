Эксперт: Участие ас-Сиси в саммите БРИКС — новая глава в отношениях РФ и Египта

Возможный приезд Президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на саммит БРИКС в Казани ознаменует собой начало новой главы в отношениях между Москвой и Каиром. Об этом передает ТАСС.

«Я полагаю, что Президент Египта с удовольствием посетит саммит БРИКС, который пройдет в Казани, — высказала мнение член Египетского совета по международным делам Нурхан аш-Шейх. — Его присутствие там ознаменует начало нового этапа в российско-египетских отношениях».

Профессор политологии Каирского университета отметила, что египетские должностные лица с момента вступления их страны в объединение активно участвуют во всех мероприятиях по линии организации, которые в 2024 году на правах председателя проводит Россия.

Нурхан аш-Шейх подчеркнула, что Каир глубоко ценит сотрудничество с Москвой, в том числе в экономической сфере, особенно в вопросе экспорта зерновых. Импорт российской пшеницы удовлетворил «около двух третей всего объема потребностей Египта в зерне», рассказала чиновница.

«Членство в БРИКС действительно важно для Египта: он ждал возможности вступить в группу на протяжении последних десяти лет и крайне признателен за такую возможность России и другим странам — членам, одобрившим присоединение Каира», — отметила Нурхан аш-Шейх.

БРИКС – межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и (с декабря 2010 года) Южно-Африканской Республики. В августе 2023 года в группу были приглашены 6 новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали работу в БРИКС с начала 2024 года. Одно из приоритетных направлений в деятельности БРИКС – содействие укреплению глобальной безопасности и стабильности в мире. Столица Татарстана примет саммит стран БРИКС в период с 22 по 24 октября 2024-го.