Российская атомная подлодка «Казань» покинула порт Гаваны

Корабли Северного флота ВМФ России завершили свой визит на Кубу и отбывают из столицы страны Гаваны. Первой из порта вышла атомная подводная лодка «Казань», сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Вслед за субмариной гавань должен покинуть фрегат «Адмирал Горшков», а последний уйдет из порта танкер «Академик Пашин». Провожает корабли почетный оркестр Революционных вооруженных сил Кубы.

Upd. (17.38): Ранее «Татар-информ» сообщал, что в порт Гаваны зашла российская АПЛ «Казань» (модернизированного проекта 885М «Ясень-М»). До этого туда прибыли другие корабли из отряда Северного флота ВМФ РФ: фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир судно «Николай Чикер».

На фрегате и субмарине побывал Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли назвал визит кубинского лидера знаковым событием. До этого проход АПЛ «Казань» у берегов Великобритании вызвал тревогу у властей Соединенного Королевства.

Атомная подводная лодка «Казань» была спущена на воду 31 марта 2017 года, а в сентябре 2018-го вышла на заводские ходовые испытания. В апреле 2021-го субмарина вошла в состав Военно-морского флота России, а 1 июня того же года прибыла в пункт постоянного базирования на Северный флот.