Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Российская атомная подлодка «Казань» покинула порт Гаваны
Корабли Северного флота ВМФ России завершили свой визит на Кубу и отбывают из столицы страны Гаваны. Первой из порта вышла атомная подводная лодка «Казань», сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.
Вслед за субмариной гавань должен покинуть фрегат «Адмирал Горшков», а последний уйдет из порта танкер «Академик Пашин». Провожает корабли почетный оркестр Революционных вооруженных сил Кубы.
Upd. (17.38): Ранее «Татар-информ» сообщал, что в порт Гаваны зашла российская АПЛ «Казань» (модернизированного проекта 885М «Ясень-М»). До этого туда прибыли другие корабли из отряда Северного флота ВМФ РФ: фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир судно «Николай Чикер».
На фрегате и субмарине побывал Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли назвал визит кубинского лидера знаковым событием. До этого проход АПЛ «Казань» у берегов Великобритании вызвал тревогу у властей Соединенного Королевства.
Атомная подводная лодка «Казань» была спущена на воду 31 марта 2017 года, а в сентябре 2018-го вышла на заводские ходовые испытания. В апреле 2021-го субмарина вошла в состав Военно-морского флота России, а 1 июня того же года прибыла в пункт постоянного базирования на Северный флот.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»