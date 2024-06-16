Президент Кубы побывал на борту фрегата «Адмирал Горшков» и подлодки «Казань»

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес

Фото: kremlin.ru

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес осмотрел зашедшие в порт столицы страны Гаваны российские боевые корабли. Политик побывал на борту фрегата «Адмирал Горшков» и атомной подводной лодки «Казань».

Фото: микроблог Мигеля Диас-Канеля Бермудеса

«Сегодня мы осмотрели интерьер фрегата „Адмирал Горшков“ и палубу подводной лодки „Казань“», — написал кубинский лидер на своей странице в социальной сети X (прежде Twitter).

«Впечатляющий и приятный вечер, даже несмотря на непрекращающийся дождь. Добро пожаловать, друзья из России»,— добавил Диас-Канель. Он также поделился фотографиями своего визита.

Фото: микроблог Мигеля Диас-Канеля Бермудеса

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в порт Гаваны зашла российская АПЛ «Казань» (модернизированного проекта 885М «Ясень-М»). До этого туда прибыли другие корабли из отряда Северного флота ВМФ РФ: фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»,средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир судно «Николай Чикер».

Атомная подводная лодка «Казань» 31 марта 2017 года была спущена на воду, а в сентябре 2018-го вышла на заводские ходовые испытания. В апреле 2021-го субмарина вошла в состав Военно-морского флота России, а 1 июня того же года прибыла в пункт постоянного базирования на Северный флот.