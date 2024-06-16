Поход АПЛ «Казань» вызвал тревогу у властей Великобритании

АПЛ «Казань»

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Появление атомной подводной лодки «Казань» у берегов Великобритании во время похода на Кубу вызвало тревогу у властей Соединенного Королевства. Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета Daily Express.

Британцам удалось обнаружить субмарину у побережья 5 июня благодаря тому, что противолодочный самолет Королевских ВВС Boeing P-8 Poseidon сбросил гидроакустические буи.

Затем самолет морской разведки проследил за тем, как АПЛ проследовала вдоль западного побережья Ирландии до Шотландии. Также «Казань» прошла неподалеку от военно-морской базы Фаслейн, где базируются Британские силы ядерного сдерживания.

По данным издания, военное командование было обеспокоено тем, что подлодка могла искать «слабые места» на крайнем фланге НАТО.

О местонахождении российского судна проинформировали постоянный объединенный штаб Вооруженных сил в Нортвуде. Кроме того, были поставлены в известность о происходящем Премьер-министр Риши Сунак и министр обороны Грант Шэппс.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в порт Гаваны зашла российская АПЛ «Казань» (модернизированного проекта 885М «Ясень-М»). До этого туда прибыли другие корабли из отряда Северного флота ВМФ РФ: фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир судно «Николай Чикер». На фрегате и субмарине побывал Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.