Атомная подлодка «Казань» вошла в состав ВМФ России

Атомная подлодка «Казань» вошла в состав Военно-морского флота России. Церемония приема прошла на предприятии «Севмаш» в Севердвинске под руководством Главнокомандующего российским флотом адмирала Николая Евменова.

«На флагштоке подводной лодки поднят Андреевский военно-морского флаг, который Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов вручил командиру АПК „Казань“ капитану 1-го ранга Александру Бекетову в торжественной обстановке. С этого момента атомный подводный ракетный крейсер „Казань“ официально вошел в состав Военно-морского флота», — говорится в сообщении Минобороны страны.

На церемонии присутствовали первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин, командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и др.

Адмирал Николай Евменов отметил, что проект АПК «Казань» разработан проектно-конструкторским бюро «Малахит» и обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, что позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана.

«Выражаю уверенность в том, что экипаж атомной подводной лодки „Казань“ будет с достоинством и высоким качеством укреплять обороноспособность России», — подчеркнул Главком ВФМ России.