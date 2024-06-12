Российская подлодка «Казань» зашла в порт Гаваны

Российская атомная подводная лодка «Казань» (судно модернизированного проекта 885М «Ясень-М») зашла в порт Гаваны – столицы Кубы. Об этом передает РИА Новости.

Ранее в порт прибыли фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир Военно-морского флаты РФ «Николай Чикер». Здесь состоятся две церемонии приветствия российских кораблей — отдельно для фрегата и подводного крейсера.

31 марта 2017 года подлодка «Казань» была спущена на воду, а в сентябре 2018 года вышла на заводские ходовые испытания. В апреле она вошла в состав Военно-морского флота России. 1 июня 2021-го крейсер прибыл в пункт постоянного базирования на Северный флот.