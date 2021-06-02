Атомная подлодка «Казань» прибыла в пункт базирования на Северном флоте

1 июня в пункт постоянного базирования на Северный флот прибыл атомный подводный крейсер четвертого поколения «Казань» проекта «Ясень-М». Видео прибытия подлодки опубликовало Минобороны России.

Командир крейсера капитан 1 ранга Александр Бекетов доложил, что задачи межбазового перехода экипаж выполнил в полном объеме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач.

Атомный подводный крейсер «Казань» был принят в состав ВМФ России 7 мая в Северодвинске, зачислен в боевой состав соединения подводных сил Северного флота, того же, где проходит службу головной корабль проекта 885 «Ясень» под названием «Северодвинск».

Проект «Ясень-М» разработан проектно-конструкторским бюро «Малахит» и обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана. «Казань» — головная подводная лодка данного проекта была заложена на ОАО «ПО «Севмаш» в городе Северодвинске 24 июля 2009 года, спущена на воду 31 марта 2017 года.

«Казань» — это модифицированная версия подводных лодок проекта «Ясень». «Ясень» — класс атомных подводных лодок четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Они оснащены крылатыми ракетами «Калибр» и способны поражать цели на земле, на воде и под водой.