Роспотребнадзор: Штамм «омикрон» вызывает серьезные опасения

Новый омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2 вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения. Об этом заявили в новосибирском центре «Вектор» Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«Вариант „омикрон“ <…> имеет большое число мутаций в гене S-белка. <…> Для ряда мутаций, характерных для нового геноварианта, также показана роль в уклонении от иммунного ответа», — отмечают специалисты.

Соответственно, по словам исследователей, «новый вариант действительно вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения».

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Британские ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом. Всемирная организация здравоохранения оценила его как вызывающий беспокойство и дала ему название по греческой букве «Омикрон».

Случаи заражения этим вариантом Covid-19 подтвердились в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии и ряде других стран. Штамм «омикрон» уже мог достичь и России, о чем сообщало ИА «Татар-информ».