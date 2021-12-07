Роспотребнадзор призвал туристов следить за своим состоянием даже при отрицательных ПЦР

Прибывающим в Россию после поездки за рубеж нужно внимательно отслеживать свое состояние даже при отрицательном результате тестирования на коронавирус. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает РИА Новости.

«Люди, которых мы встречаем, в первые сутки практически не дают положительных тестов, только начиная со вторых суток появляются два, шесть, восемь человек, которые прибавляются к числу госпитализированных», — объяснила руководитель ведомства.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что в России впервые было выявлено два случая заражения омикрон-штаммом у прибывших из ЮАР.

Попова отметила, что при ухудшении состояния здоровья нужно непременно сообщить об этом медработникам, а затем человек должен рассказать врачу о том, где находился в течение двух последних недель.

Она обратила внимание на то, что омикрон может попасть в Россию из 50 стран, где уже появился новый штамм, добавив, что в стране прилагаются все усилия, чтобы не допустить его распространение.

«За прошедший период с 26 ноября на пунктах пропуска обследованы пассажиры из тех стран, которые были определены оперативным штабом. Это более пяти тысяч человек. И, конечно, же отработаны те борта, которые привезли нам наших отдыхавших в ЮАР», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Всемирная организация здравоохранения сочла его «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон».

После появления нового штамма коронавируса Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству в течение недели разработать обновленный план действий, чтобы предотвратить подъем заболеваемости в России.