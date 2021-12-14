Роспотребнадзор: Новая система для выявления «омикрона» сейчас тестируется в ЮАР

Новая система для выявления мутации коронавируса «омикрон» уже создана и проходит тестирование в Южно-Африканской Республике, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На сегодняшний день уже создана тест-система для выявления омикрон-штамма, сегодня она тестируется в ЮАР. И в общем-то, сегодня уже, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать её в стране», — приводятся слова руководителя ведомства с общего собрания института РАН.

Накануне Правительство России подготовило план оперативного противодействия распространению штамма коронавируса «омикрон».

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

13 декабря в Великобритании был зафиксирован первый летальных исход от новой мутации коронавируса.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что новая разновидность коронавируса была выявлена еще у 16 граждан, прибывших в РФ. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все заболевшие «омикроном» находятся в удовлетворительном состоянии.