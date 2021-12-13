Мурашко сообщил о самочувствии зараженных омикрон-штаммом россиян

Все пациенты в России, у которых был выявлен омикрон-штамм, находятся в удовлетворительном состоянии, а большинство из них имели иммунитет к коронавирусу, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Там все в удовлетворительном состоянии. Большинство иммунных, уже имеют иммунитет», — сказал глава Минздрава.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о том, что новая разновидность коронавируса была выявлена еще у 16 граждан, прибывших в РФ.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

После появления нового штамма Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству в течение недели разработать обновленный план действий, чтобы предотвратить подъем заболеваемости в стране.