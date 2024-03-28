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Росфинмониторинг внес в перечень террористов фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Информация об этом появилась на сайте ведомства.
Напомним, нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 143 человека, в том числе дети. Ранения получили более 350 человек.
Четырех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались Далерджон Мирзоев*, Саидакрами Рачабализода*, Шамсидин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов*. В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. Всего по делу задержаны 11 человек.
*Включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.
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