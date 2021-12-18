РФПИ: «Спутник V» показал высокую вируснейтрализующую активность против «омикрона»

Вакцина «Спутник V» показала достаточно высокую эффективность против нового омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2. Таковы результаты исследования, проведенного разработчиком препарата — Центром имени Гамалеи, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

«<…> „Спутник V“ демонстрирует высокую вируснейтрализующую активность (ВНА) против варианта „омикрон“ (B.1.1.529), и ожидается, что он обеспечит сильную защиту от тяжелых случаев и госпитализации», — говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Кроме того, в РФПИ отмечают, что снижение ВНА у «Спутника V» в три — семь раз меньше, чем у мРНК-вакцин. В связи с этим в фонде уверены, что гетерогенное бустирование «Спутником Лайт» может стать решением для повышения эффективности других препаратов и увеличения времени действия защиты.

Штамм B.1.1.529 коронавируса с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон».

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и затем «Спутником Лайт» дает полную защиту от нового штамма. Президент России Владимир Путин также назвал «Спутник V» эффективным против «омикрона».