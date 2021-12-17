В ВОЗ оценили эффективность комбинирования вакцин от коронавируса разных типов

Эффективность вакцинации против коронавируса Covid-19 препаратами на основе разных технологий не слишком отличается от эффективности вакцинации однотипными препаратами. К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения, передает РИА Новости.

В частности, эффективность вакцинации или ревакцинации векторными препаратами и препаратами на основе технологии мРНК составляет от 61 до 91%. При этом вакцинация только препаратами на основе мРНК обеспечивает 69–90% эффективности, тогда как прививки на основе вирусных векторов дают от 43 до 89%.

Вместе с тем статистика ряда стран свидетельствует, что различные вакцины также обеспечивают высокую эффективность против госпитализации из-за коронавируса — выше 95%.

Согласно результатам исследований, проведенных в Великобритании и Чили, получение в качестве бустерной дозы препарата, отличающегося по технологии от использовавшегося при первых двух прививках, также хорошо защищает от симптоматического течения заболевания.

До этого специалисты ВОЗ одобрили использование векторных вакцин вместе с мРНК-вакцинами в качестве второй или третьей (бустерной) дозы.

Ранее Минздрав РФ отвел три недели на оценку эффективности вакцин против омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2. На сегодняшний день этот вариант выявлен в 86 странах.