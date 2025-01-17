Режим сброса воды на Куйбышевском водохранилище пока не изменится

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Режимы сброса воды на водохранилищах Волжско-Камского каскада в ближайшие три недели не изменятся. Это значит, что на Куйбышевском водохранилище и после 20 января средние сбросные расходы останутся на уровне 5000 куб. метров в секунду.

Регулирование водохранилищ на Волге и Каме обсудили на заседании межведомственной рабочей группы под председательством начальника Управления регулирования водохозяйственной деятельности Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсов) Дмитрия Савостицкого, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Гидрометцентра РФ, сейчас на всех водохранилищах Волжско-Камского каскада установился ледовый покров толщиной от 13 до 49 сантиметров. Но затяжные оттепели мешают формированию устойчивого снежного покрова: к 15 января на 60% территорий бассейна его высота не превышала 30 сантиметров. В целом на конец первой декады января запасы воды в снежном покрове составляли 84% от среднемноголетних значений (по сравнению с 121% в начале января 2024 года).

В декабре в каскад поступило 10,2 куб. километра воды — 104% от нормативных показателей. В январе на фоне аномально высоких температур и обильного снеготаяния приток составит от 7,6 до 10,0 куб. километра при норме в 7,8 куб. километра. Существенно выше нормы ожидается приток на Верхней Волге: в Иваньковском (246%), Угличском (204%), Шекснинском (158%) водохранилищах.

«В условиях теплой погодной аномалии и прогнозируемого дефицита запасов воды в снежном покрове целесообразно в целом сохранить ранее установленные режимы работы гидроузлов на предстоящие две декады», — констатировал Дмитрий Савостицкий.

Нынешний режим работы Куйбышевского водохранилища действует с 11 декабря 2024 года. Очередное заседание, посвященное гидроузлам Волжско-Камского каскада, намечено на начало февраля.

В конце 2023 года Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заверил, что Правительство РФ работает над проблемой обмеления Волги и не бросит ситуацию на самотек. Росводресурсы и Министерство экологии РТ представили свои версии происходившего в том году катастрофического обмеления. Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал к комплексному решению проблемы.