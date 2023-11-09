Reuters узнал о планах отменить запрет на экспорт топлива со следующей недели

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Правительство России попросило производителей топлива подготовиться к отмене всех оставшихся ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три анонимных источника в отрасли.

«Они (власти страны — прим. Т-и) обещают снять запрет на экспорт на следующей неделе. В связи с этим <…> мы сформировали график экспорта и план переработки», — заметил один из собеседников агентства.

Другой источник (из российской нефтяной компании) также подтвердил наличие у властей соответствующих планов.

В свою очередь еще один собеседник издания обратил внимание на то, что из-за ограничений возник переизбыток бензина. «Сейчас низкий сезон; мы не можем продавать так много на внутреннем рынке», — пояснил он.

С 21 сентября в России начал действовать запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, с 9 октября он был частично снят. С 1 октября восстановлен топливный демпфер, благодаря которому выросли компенсации выпадающих доходов нефтяников за продажу продукции на внутреннем рынке. Накануне стало известно, что в Правительстве обсуждается отмена запрета на экспорт бензина марок АИ-95 и АИ-92.

Несмотря на эти меры, Президент РФ Владимир Путин 2 ноября поручил министрам стабилизировать цены на бензин в России. Позднее, 3 ноября, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что власти России не видят необходимости принимать оперативные меры по топливу. Вместе с тем 5 ноября он поручил запретить продажу только премиального топлива на АЗС.