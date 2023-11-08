Власти России обсуждают снятие запрета на экспорт бензина АИ-92 и АИ-95

Российское правительство сейчас думает над тем, чтоб снять частичный запрет на экспорт бензина марок АИ-95 и АИ-92. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, пишет ТАСС.

«Обсуждаем», — сообщил спикер журналистам при ответе на вопрос о запрете бензинового экспорта.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак допускал отмену властями частичного запрета экспорта топлива. Такого же мнения придерживаются в кабинете министров.

Напомним, временные ограничения по экспорту бензина действуют с 21 сентября. Цель – стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.