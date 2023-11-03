Новак: Власти России не видят необходимости принимать оперативные меры по топливу

Правительство не видит необходимости сейчас принимать оперативные решения по топливу, включая зимний дизель. Запрещать экспорт авиатоплива (его фракции нужны при производстве дизеля) пока что тоже не надо. С таким заявлением выступил вице-премьер России Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что министры все же рассматривают некоторые меры, например, предлагают запретить экспортировать керосин.

Ранее источники агентства говорили, что экспорт керосина хотят запретить, чтобы избежать дефицита дизеля зимой.

Отметим, что власти уже сказали нефтяникам нарастить производство дизеля до начала зимы. Более того, недавно президент РФ Владимир Путин поручил министрам стабилизировать цены на бензин и дизель. Согласно указу российского лидера, чиновники должны предоставить два доклада: 10 ноября и 8 декабря. Стабилизировать должны как оптовые, так и розничные цены.