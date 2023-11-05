Новак поручил запретить продажу только премиального топлива на АЗС

Вице-премьер РФ Александр Новак

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

В России будут подготовлены поправки, которые запретят продажу на АЗС только премиального дизельного топлива. Об этом рассказал курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах международной выставки-форума «Россия», передает ТАСС.

По оценке чиновника, высокие цены наблюдаются на автозаправках, где для покупки доступно лишь премиальное топливо.

«Поэтому я поручил, чтобы подготовили изменения в нормативную базу, устанавливающие требования на заправке продавать премиальное топливо только при наличии стандартного, чтобы у человека был выбор», — пояснил вице-премьер.

Ранее, 28 октября, Новак на совещании по внутреннему рынку нефтепродуктов заявил, что некоторые заправки держат значительно более высокие цены, потому что продают только брендированное топливо с приставками «экто» или «евро».

С 21 сентября в России начал действовать запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, с 9 октября он был частично снят. С 1 октября восстановлен топливный демпфер, благодаря которому выросли компенсации выпадающих доходов нефтяников за продажу продукции на внутреннем рынке.

Несмотря на эти меры, Президент РФ Владимир Путин 2 ноября поручил министрам стабилизировать цены на бензин в России. Позднее, 3 ноября, Новак сообщил, что власти России не видят необходимости принимать оперативные меры по топливу.

За период с 23 по 30 октября в Татарстане чуть-чуть подешевели некоторые марки бензина и дизельное топливо, о чем сообщал «Татар-информ».