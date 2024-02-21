Reuters: Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России

Европейский Союз утвердил 13-й пакет санкций против России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейские источники.

«ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует внести в 13-й пакет санкции против 55 компаний и 60 физических лиц. Допускали в сообществе и введение санкций против компаний из Китая из-за помощи России, и принятие ограничений против поставок БПЛА.

При этом газета Financial Times писала, что Венгрия не согласилась с мерами, направленными против китайских компаний, из-за чего принятие пакета ограничений оказалось отложено. Позднее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что его страна не станет накладывать вето на очередной пакет санкций.

Утвердить 13-й пакет санкций хотели к 24 февраля — второй годовщине начала Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции (СВО).