Reuters: Дания ищет способ ограничить проход по морю танкеров с нефтью из РФ

Дания ищет способ ввести ограничения против «теневого флота» танкеров, которые перевозят российскую нефть по Балтийскому морю. Об этом рассказал министр обороны королевства Ларс Лёкке Расмуссен, сообщает агентство Reuters.

По словам главы военного ведомства, власти страны обсудили этот вопрос с союзниками — другими балтийскими государствами и членами Европейского Союза.

«Существует широкий консенсус, что „теневой флот“ является международной проблемой и что необходимы международные решения», — подчеркнул Расмуссен.

Вместе с тем министр заметил, что возможные ограничительные меры должны быть юридически обоснованы с точки зрения международного права.

Беспокойство российским «теневым флотом» в Дании объясняют тем, что входящие в него старые танкеры представляют потенциальную угрозу для окружающей среды.

В свою очередь посол России в Дании Владимир Барбин назвал санкции стран Запада «угрозой безопасности судоходства и морской среде в Балтийском море».

Дипломат сослался на продолжающую действовать Копенгагенскую конвенцию 1857 года, которая установила свободное и беспошлинное движение судов всех стран через Датские проливы.

Страны «Большой семерки», Европейский Союз и Австралия установили потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель 5 декабря 2022 года. Позднее, с 5 февраля 2023-го, начал действовать лимит цен на нефтепродукты из России. Максимум цен неоднократно предлагали пересмотреть, но этого так и не произошло.

В свою очередь Президент РФ Владимир Путин ввел запрет на работу с трейдерами, которые поддерживают ценовой максимум. Впрочем, затем он разрешил поставлять нефть в дружественные страны, не обращая внимания на потолок цен. Недавно российский лидер продлил срок действия ответных мер.