Путин продлил до конца года срок действия ответных мер РФ на потолок цен на нефть

Президент РФ Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах из-за потолка цен на нефть из России до конца текущего года. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов. Напомним, ранее все эти меры должны были действовать до 30 июня.

Вся история с потолком на нефть началась в декабре 2022-го. Тогда страны G7, Евросоюза и Австралия (позже к ним присоединилась Швейцария) установили максимальную цену на нефть из РФ, а именно 60 долларов за баррель. В феврале 2023 года потолок установили и на нефтепродукты. Для дизеля – это 100 долларов за баррель, а для мазута – 45 «баксов». Если Россия согласна продавать по такой цене или ниже, то их разрешат транспортировать по морю в третьи страны. В противном случае компании из стран G7 не смогут оказывать услуги, которые сопровождают транспортировку нефти.

В ответ на такой «ультиматум» Путин запретил поставлять российскую нефть компаниям, которые в контрактах прописали об использовании механизма фиксации предельной цены. В дальнейшем этот указ был продлен по сроку действия несколько раз. Последний — в декабре 2023 года.