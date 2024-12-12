Реставрация колокольни Петропавловского собора завершена в Казани

Фото: пресс-служба Казанской епархии

В столице Татарстана завершена реставрация колокольни Петропавловского собора, объекта культурного наследия федерального значения. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного значения.

Председатель комитета Иван Гущин рассказал, что на колокольне в 2024 году были проведены комплексные работы по реставрации: отреставрированы фасады, воссозданы крыльца, дверные проемы и скобяные изделия, отреставрированы циферблаты и часовые механизмы, устроены инженерные сети.

Кроме того, на данный момент завершены работы по расчистке и консервации живописи нижнего храма, разработана проектная документация по реставрации и воссозданию живописи первого яруса.

Вместе с тем, обратил внимание руководитель ведомства, на объекте необходимо выполнить еще целый ряд работ. Речь идет о замене наружных инженерных сетей на прилегающей территории (первый этап благоустройства), реставрации нижнего храма, в том числе выявленной настенной живописи, реставрации являющейся частью комплекса церкви Космы и Дамиана, благоустройстве территории и обновлении ограды.

«Когда все этапы будут завершены, Петропаловский собор предстанет перед жителями и гостями города в обновленном виде», — заметил Иван Гущин.

Петропавловский собор с колокольней был построен в 1723–1726 годах в стиле так называемого русского, или нарышкинского, барокко и является выдающимся его образцом. Он возведен на месте древней Петропавловской церкви, первые упоминания о которой относятся еще к 1565 году. Реставрация собора в рамках проекта «Историческая память» ведется с 2020 года.

Церковь Космы и Дамиана была освящена в 1704 либо в 1708 году. В феврале 2023 года идея реставрации здания бывшей церкви получила поддержку Раиса Татарстана Рустама Минниханова.