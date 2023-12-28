В Казани завершился очередной этап реставрации Петропавловского собора

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

В столице Татарстана завершилась реставрация помещений второго яруса Петропавловского собора, объекта культурного наследия федерального значения, организованная в рамках проекта «Историческая память». Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране памятников культурного наследия.

В частности, специалисты укрепили и воссоздали кирпичную кладку стен и сводов, а также полы из чугунных плит. Они также реставрировали иконы из меди, лепной орнамент, белокаменные детали в интерьерах, кованые оконные решетки и осветительные приборы — бра и паникадило.

Кроме того, близятся к завершению ремонтно-реставрационные работы на колокольне. Здесь по специально разработанной методике отреставрированы циферблаты и живопись на металлических листах — иконы и часы на фасадах. Приведены в порядок кирпичная кладка и архитектурные детали, стропильные конструкции, обрешетка, окрытие кровли. Также восстановлена позолота главки, подкрестного яблока и креста.

Петропавловский собор с колокольней был построен в 1723–1726 годах в стиле так называемого русского, или нарышкинского, барокко, выдающимся образцом которого он является. Он возведен на месте древней Петропавловской церкви, первые упоминания о которой относятся еще к 1565 году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани отремонтируют инженерные сети и благоустроят территорию Петропавловского собора, а также являющейся составной частью этого комплекса церкви Космы и Дамиана (освящена в 1704 либо в 1708 году). До этого, в феврале 2023 года, идея реставрации здания бывшей церкви получила поддержку Раиса Татарстана Рустама Минниханова.