На сохранение Петропавловского собора в Казани направят еще 45,8 млн рублей

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

В Казани продолжатся реставрационные работы на объекте культурного наследия «Петропавловский собор с колокольней» 1723-1726 годов. Стоимость очередного этапа работ составит почти 46 млн рублей, следует из тендера, размещенного на портале госзакупок.

Средства пойдут на противоаварийные и консервационно-реставрационные работы по живописи. Также подрядчику предстоит доработать проектную документацию.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Петропавловском соборе планируют раскрыть перекрытую живопись XIX века. Часть работ уже была проведена — так, несколько дней назад специалисты завершили укрепление и воссоздание кирпичной кладки стен и сводов, реставрацию икон, лепного орнамента и других деталей памятника.

Согласно техзаданию, подрядчик проведет реставрацию, консервацию и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора; реставрацию, консервацию и воссоздание живописи (монументальной, станковой); разработку проектной документации по планируемым работам и приспособлению объекта культурного наследия.

Заказчиком работ выступает Министерство культуры России, источником финансирования — федеральный бюджет.