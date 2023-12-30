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На сохранение Петропавловского собора в Казани направят еще 45,8 млн рублей
В Казани продолжатся реставрационные работы на объекте культурного наследия «Петропавловский собор с колокольней» 1723-1726 годов. Стоимость очередного этапа работ составит почти 46 млн рублей, следует из тендера, размещенного на портале госзакупок.
Средства пойдут на противоаварийные и консервационно-реставрационные работы по живописи. Также подрядчику предстоит доработать проектную документацию.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Петропавловском соборе планируют раскрыть перекрытую живопись XIX века. Часть работ уже была проведена — так, несколько дней назад специалисты завершили укрепление и воссоздание кирпичной кладки стен и сводов, реставрацию икон, лепного орнамента и других деталей памятника.
Согласно техзаданию, подрядчик проведет реставрацию, консервацию и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора; реставрацию, консервацию и воссоздание живописи (монументальной, станковой); разработку проектной документации по планируемым работам и приспособлению объекта культурного наследия.
Заказчиком работ выступает Министерство культуры России, источником финансирования — федеральный бюджет.
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