Эдуард Хайруллин рассказал о тайнах Петропавловского собора

Фото: © Михаил Захаров / архив «Татар-информ»

Заместитель руководителя Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин на своем YouTube-канале «Новая Тартария» рассказал об истории и архитектуре казанского Петропавловского собора.

Выход нового видео приурочен ко дню святых апостолов Петра и Павла, в честь которых и освящен храм, построенный в стиле нарышкинского барокко.

В ролике Хайруллин рассказал, как именно в Казани появился собор, увитый каменным виноградом, и что могут символизировать эти многочисленные виноградные лозы.

Кроме того, посмотревшие видео узнают о тайных этажах храма и какой из этажей наиболее пострадал от действий советской власти, увидят работу реставраторов и поймут, где находятся скрытые каморы и для чего использовались жаровые каналы.

Помимо этого, Эдуард Хайруллин затронул такие интригующие темы, как игру в бильярд под иконостасом и возможность поймать солнце в виде креста.