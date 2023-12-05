В Петропавловском соборе Казани планируют раскрыть перекрытую живопись XIX века

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Петропавловский собор с колокольней в Казани ожидает масштабная реставрация монументальной живописи. В процессе специалисты расчистят элементы от более поздних вариантов 1995-2005 годов, которые не соответствуют стилю и иконографии, фактически противореча ранним образцам. Проект получил положительное заключение экспертной комиссии, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Специалисты провели зондажи в нижнем храме: трапезной, четверике и алтаре. В результате было выявлено несколько слоев поздних записей и ранние слои. В разных местах их количество колебалось от 3 до 11 — от XIX века до 1995-2005 годов. При этом ранняя живопись находится в неудовлетворительном состоянии.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Тем не менее, объясняют эксперты, поздняя роспись не соответствует стилю и иконографии авторской живописи, границы современной стенописи не совпадают с ранними ни по графике, ни по цвету.

В заключении говорится, что авторский живописный слой был почти полностью перекрыт, местами поновлен, а также загрязнен сажей и копотью. Замечены трещины, отшелушивания и утраты живописного масляного слоя, очаги плесени черного цвета.

В результате было решено провести научные экспериментально-реставрационные работы, в процессе которых удалялись загрязнения на стенах и сводах, укреплялся разрушенный красочный слой и грунт, некоторые места расчищались от поздних записей и многослойных покрасок.

На основании работ были выдвинуты предложения для дальнейшей реставрации объекта.

Эксперты отмечают, что раскрыть от поздних записей предстоит почти 647 кв. метров площадей. В рамках эксперимента работы проведены на 5 кв. метрах. «Фрагменты росписи XIX в. могут приведены к экспозиционному виду только при полном удалении поздних записей», — сделали вывод специалисты.

По результатам эксперимента ранняя живопись, датированная началом и концом XIX века, обнаружена на своде четверика. Причем вторая расположена ниже по склонам свода и не накладывается на более раннюю. Это позволяет провести музеефикацию объектов.

По мнению специалистов, в дальнейшем нужно полностью расчистить интерьеры 1-го яруса от малоценной поздней живописи. Для сохранности объектов работы должны проводиться художниками-реставраторами либо под наблюдением такого специалиста. Затем живопись XIX века должна быть приведена к экспозиционному виду.

Проект реставрации включает в себя укрепление штукатурного слоя, бортовое укрепление штукатурного основания, удаление поздних записей, многослойных шпатлевок и покрасок, подведение реставрационного грунта и штукатурных вставок, укрепление красочного слоя, удаление загрязнений, дезинфекцию, заделку и расшивку трещин, въевшейся копоти и выборку.

«Методика реставрации не включает проектные решения по воссозданию подлинной живописи XIX в. На начало разработки проектной документации по сохранению объекта культурного наследия подлинная живопись раскрыта в 2022 г. АО „ТСНРУ“ фрагментарно, на площади 24,6 кв. метров. Для определения методики воссоздания живописи необходимо полное раскрытие авторской живописи от поздних наслоений на площади 646,9 кв. метров с целью определения степени сохранности росписей XIX века, границ композиций, общего замысла, композиционного и колористического решения», — подчеркнуто в документе.

Объект культурного наследия федерального значения Петропавловский собор Казани построен купцом Михляевым в XVIII веке. Считается одним из уникальнейших храмов России. С 2015 года в соборе ведется реставрация по федеральной программе «Культура России». Ожидалось, что работы здесь завершатся до конца 2023 года.