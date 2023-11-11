В Казани отремонтируют инженерные сети и благоустроят территорию Петропавловского собора

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В центре Казани обновят инженерные сети и благоустроят территорию двух объектов культурного наследия – Петропавловского собора с колокольней и церкви Космы и Дамиана, входящей в его комплекс. Проект получил положительное заключение эксперта, сообщает Госкомитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Запланированная работа поможет приспособить территорию ОКН для комфортного современного использования. Кроме того, она потребовалась в связи с увеличением тепловой нагрузки на объекте.

Согласно проекту благоустройства, на участке срежут грунт до исторических отметок, спроектируют водосток, устроят ливневую канализацию (предусмотрено присоединение к ней водосточных труб, колодцы для очистки системы), устройство проездов, дорожек, площадок, озеленение. Кроме того, на территории установят скамейки и площадки для сбора и вывоза ТБО. В целом ее планируют разделить на несколько участков: хозяйственно-бытовые зоны — с пожарным и хозяйственным проездами, для хранения, кухни и ТБО; две зоны отдыха — с беседкой, яблоневым садом, аптекарским огородом, а также для отдыха детей и взрослых; парадная зона.

Вокруг собора установят временное ограждение с воротами, бытовые помещения, осветительные мачты, пункт мойки колес «Мойдодыр», а также проведут временные системы энерго- и водоснабжения к стройплощадке.

Основной период строительства включает несколько пунктов:

— устройство наружных сетей электроснабжения;

— наружного освещения;

— демонтаж существующих и установка новых тепловых сетей;

— наружного водоснабжения и водоотведения;

— благоустройство территории.

Площадь территории, на которой развернутся строительные работы (ул.М.Джалиля, д.21), составляет более 5 тыс. кв. метров.

«Планируемые мероприятия обусловлены необходимостью ремонта сетей с учетом увеличения тепловой нагрузки на объекте, а также приспособлением объектов к комфортному современному использованию. На данный момент к большей части территории нет доступа, отсутствуют зоны отдыха», — поясняется в документации.

Напомним, что Петропавловский собор с колокольней 1723-1726 годов постройки относится к памятникам культуры федерального значения. Возведенный на возвышенности и выполненные в стиле русского, или «нарышкинского» барокко, он является ценнейшим архитектурным памятником.

Он был построен на месте древней Петропавловской церкви, упоминания о которой относятся еще к 1565 году.

Церковь Космы и Дамиана является составной частью комплекса, однако была возведена купцом Иваном Михляевым до основного здания собора. Точная дата строительства неизвестна, но ее освящение состоялось в 1704 (по другим данным, в 1708) году.

За прошедшие столетия сооружение претерпело пожары (1742, 1749, 1816), разграбления пугачевцев (1774), перестраивалось и подновлялось, прирастало дополнительными строениями. Сейчас объект культурного наследия регионального значения находится в аварийном состоянии.

Как стало известно в феврале 2023 года, проектирование и реставрация здания бывшей церкви получило поддержку Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«За нее также возьмутся в ближайший год после обследования. Этот сложный пазл квартала построек XVIII века должен сойтись у нас на глазах, в обозримые годы. Пока неизвестное слагаемое у него — это здание фабрики „Адонис“. Скорее бы его кризис-менеджеры продали в надежные руки. Ведь у них общий двор и общие сети», — обратила тогда внимание помощник Раиса РТ Олеся Балтусова.

Несколько дней назад здание бывшей фабрики действительно выставили на продажу. Его стоимость оценивается в 493,3 млн рублей.