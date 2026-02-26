РБК: Власти России намерены заблокировать Телеграм в начале апреля

Власти России намерены заблокировать мессенджер Telegram в первых числах апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, «знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах».

Окончательный характер решения изданию подтвердили два близких Кремлю собеседника. Среди фигурировавших в ходе обсуждения причин необходимости блокировки они назвали участившиеся случаи вербовки через Телеграм для совершения преступлений, причем среди вербуемых есть и несовершеннолетние.

Ранее, 18 февраля, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев анонсировал в Государственной Думе, что работу Телеграма в зоне специальной военной операции ограничивать не будут. Близкий к Кремлю источник РБК заверил, что к апрелю мессенджер будет работать только на фронте.

О возможной полной блокировке Телеграма с 1 апреля до этого рассказал канал Baza. В Роскомнадзоре тогда заявили, что не могут ничего добавить к опубликованной до этого информации об ограничении работы мессенджера.

На этой неделе «Российская газета» и «Комсомольская Правда» со ссылкой на материалы ФСБ России сообщили о возбуждении против основателя Телеграма Павла Дурова уголовного дела по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ («Содействие террористической деятельности»).

После этого глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко допустил, что мессенджер Telegram может быть признан экстремистским в России, а все виды оплаты в нем могут оказаться криминализованы.