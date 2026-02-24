Клименко допустил, что Телеграм могут объявить экстремистским сервисом

Мессенджер Telegram может быть признан экстремистским в России, а все виды оплаты в нем могут оказаться криминализованы. О вероятности такого развития событий заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в интервью НСН.

Ранее «Российская газета» и «Комсомольская Правда» со ссылкой на материалы ФСБ России сообщили о возбуждении против основателя Телеграма Павла Дурова уголовного дела по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ («Содействие террористической деятельности»).

«<...> по формальным признакам давно уже можно было и заблокировать, и возбудить, и признать. <...> Если это действительно правда, что дело возбуждено, то, я думаю, что ожидать, что Телеграм будет признан экстремистским, вполне можно, потому что каким-то образом нужно ограничивать рекламодателей <...>», – заметил Клименко, бывший в 2016–2018 годах советником Президента РФ Владимира Путина по вопросам развития интернета.

Допустив, что раньше российские власти пытались договориться с Дуровым, предприниматель заметил, что работу мессенджера могут дополнительно замедлить, чтобы уменьшить число пользователей. Не исключил он и криминализации оплаты премиум-подписки в Телеграме и размещения там рекламы.

На взгляд Клименко, «это будет один из самых эффективных» сценариев убеждения переходить в МАХ или не пользоваться Телеграмом, «потому что если будет запрещено платить, то возникнет масса разных сложностей».

В таком случае, по мнению экс-советника главы государства, кто-то выберет МАХ, кто-то уйдет в другие новые мессенджеры, а кто-то «останется и будет сидеть под сервисом на три буквы (VPN – прим. Т-и) и как-то работать».