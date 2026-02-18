Глава Минцифры объяснил решение Роскомнадзора о замедлении Телеграма

Роскомнадзор принял решение о замедлении сервисов Телеграма на основании требований федерального законодательства, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Его слова передает ТАСС.

«Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Телеграм. Основание: систематическое и постоянное нарушение мессенджером требований федерального закона», – сказал министр.

Министр отметил, что существуют прямые подтверждения того, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в мессенджере. Кроме того, руководство компании проигнорировало 150 тыс. запросов на удаление противоправных материалов.

В январе член комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявлял, что Роскомнадзор замедляет работу мессенджера из-за недостаточной скорости блокировки анонимных каналов.

Позже член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин отметил, что ограничительные меры в отношении Телеграма в России имеют поэтапный и обратимый характер.

9 и 10 февраля российские пользователи массово жаловались на сбои в работе мессенджера, что фиксировали сервисы мониторинга. Аналогичные проблемы наблюдались в конце декабря 2025 и середине января 2026 года.