Минобороны согласовало с Минцифры сроки перехода военных с Телеграма на MAX

Фото: © «Татар-информ»

Министерство обороны РФ и Министерство цифрового развития РФ согласовали сроки перехода военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, с мессенджера Telegram на российский MAX. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал председатель Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Парламентарий процитировал официальные разъяснения от Минцифры России на вопросы, поступившие после заседания профильного комитета ГД. В ведомстве напомнили, что Роскомнадзор на данный момент замедлил загрузку в Телеграм тяжелых файлов – аудио и видео.

«При этом данный функционал пока сохраняется в зоне СВО, поскольку мы понимаем, что военным необходимо время для полного перехода на отечественный мессенджер. Мы рассчитываем, что это произойдёт в ближайшее время, в сроки, которые определены Минобороны», – добавили в Минцифры.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил в Госдуме, что работу Телеграма пока не будут ограничивать в зоне проведения спецоперации.

До этого министр объяснил решение Роскомнадзора о замедлении мессенджера систематическим и постоянным нарушением им требований федерального закона.

По словам главы Минцифры, существуют прямые подтверждения доступа иностранных спецслужб к перепискам в Телеграме. К тому же, по его информации, руководство компании проигнорировало 150 тыс. запросов на удаление материалов.